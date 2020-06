2 giugno: Prefetto Milano, democrazia si alimenta della pluralità delle differenze, non delle divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2 giugno è sempre di riflessione e quest'anno ancora di più. La democrazia repubblicana si alimenta della pluralità delle differenze, non delle divisioni. Io credo che questo sia il senso del richiamo all'unità morale del Paese che non è omologazione, è la ricchezza della pluralità e delle differenze in democrazia". Lo ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone in occasione dell'alzabandiera in piazza Duomo per celebrare la Festa della Repubblica. "La democrazia", ha proseguito Saccone intervenendo sul tema di attualità a Milano, "il diritto di riunione è scolpito nella Costituzione dopo il buio del ventennio fascista". (Rem)