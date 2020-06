2 giugno: Prefetto Milano, manifestazioni autorizzate da Costituzione, autorità devono vigilare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le manifestazioni sono autorizzate direttamente dalla Costituzione, le autorità di pubblica sicurezza non hanno poteri di autorizzarle, possono in casi estremi vietarle e devono vigilare". Lo ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone in occasione dell'alzabandiera in piazza Duomo per celebrare la Festa della Repubblica. "In particolari momenti di tensione e di possibile aumento della tensione è l'arma migliore di una democrazia matura consentire a tutti di esprime pubblicamente il proprio dissenso. Le autorità, i prefetti, i questori, devono garantire il diritto di manifestare e, nel caso, sanzionare comportamenti non corretti in modo rigoroso ed equanime", ha concluso. (Rem)