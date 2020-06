2 giugno: Tripodi (FI), gratitudine alle Forze Armate per alto servizio reso alla Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un 2 giugno dal sapore diverso, ma vissuto sempre con la salda fierezza dell'Orgoglio Patrio. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio. "Il mio pensiero oggi più che mai va a chi lavora ogni giorno per rendere grande l'Italia, a uomini e donne determinati che si trovano quotidianamente impegnati ciascuno nel proprio ruolo a vincere la sfida contro il covid19. Medici, personale sanitario e le nostre straordinarie Forze Armate, che anche in questa occasione di emergenza si sono spese con generosità rendendo un alto servizio al Paese, a loro va tutta la mia gratitudine", aggiunge.(Rin)