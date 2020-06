Francia: ministro Economia, presto accordo con Renault per 5 miliardi di euro di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ancora non ha firmato l'accordo per il piano di aiuti da 5 miliardi di euro per il salvataggio di Renault, ma dovrebbe farlo presto. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista all'emittente "Rtl". Le Maire ha detto di attendersi da Renault un comportamento "esemplare" nelle trattative in corso con i sindacati, dopo l'annuncio dei tagli di 4.600 posti di lavoro in Francia e circa 10 mila nel resto del mondo. Secondo Le Maire, il governo di Parigi vuole che gli stabilimenti Renault del nord della Francia diventino "dei centri di eccellenza" nel quadro del piano di ristrutturazione pensato dalla casa automobilistica. (Frp)