2 giugno: Prefetto Milano, domani recuperiamo senso di maggiore solidarietà nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unità nazionale non è messa a repentaglio da provvedimenti temporanei a tutela della salute. Certamente domani recuperiamo un senso di maggiore libertà negli spostamenti e un senso di maggiore solidarietà nazionale". Lo ha detto il prefetto di Milano Renato Saccone intervenendo alla cerimonia dell'alzabandiera in piazza del Duomo per celebrare la Festa della Repubblica rispondendo ai giornalisti che gli hanno fatto notare che la riapertura dei confini tra le regioni porterà a una più compiuta unità nazionale. (Rem)