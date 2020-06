2 giugno: a Milano l'alzabandiera tra richiami a unità e proteste contro governo - video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Festa della Repubblica, si è svolto in Piazza Duomo a Milano l’alzabandiera ufficiale alla presenza del viceministro dell’Interno Matteo Mauri con il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, l’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, il Prefetto Renato Saccone, il Questore Sergio Bracco e altre autorità militari. Celebrazione che assume un valore particolare nel momento in cui l’Italia si appresta a riaprire i collegamenti tra le regioni bloccati finora a causa della pandemia di coronavirus. (Rem)