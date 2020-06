Usa: nuova tornata di primarie presidenziali, attesa per la candidatura ufficiale di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington Dc e altri sette stati Usa si recano oggi alle urne per una nuova tornata delle elezioni primarie in vista delle presidenziali di novembre. Una giornata condizionata dalle violente proteste seguite alla morte dell'afroamericano George Floyd e sullo scenario dell'emergenza dall'emergenza sanitaria che ha limitato gli eventi di campagna e dato centralità al voto per corrispondenza. A scegliere il candidato presidente si presenteranno oggi i cittadini del Montana, Nuovo Messico, Sud Dakota, Indiana, Maryland, Rhode Island e Pennsylvania. Questi ultimi quattro stati si sono aggiunti all'elenco odierno dopo che la crisi del nuovo coronavirus aveva cancellato gli appuntamenti previsti nelle settimane scorse. Un destino che segue il New Jersey, che si recherà al voto il 7 luglio.Dal punto di vista politico l'unico risultato di un certo interesse atteso oggi è legato alla possibilità che il democratico Joe Biden ottenga l'89 per cento dei delegati necessari per essere nominato in automatico candidato alla Casa Bianca, alla convention di partito di luglio. La sua vittoria non è in discussione, è l'ultimo rimasto in lizza, ma alcune frange dell'elettorato Dem non rinunciano a sostenere Bernie Sanders nelle urne nella speranza di aumentarne la visibilità all'appuntamento di luglio. Il voto verrà in gran parte celebrato per corrispondenza, modalità che il presidente Donald Trump ha attaccato paventando possibili frodi, soprattutto se replicato nelle presidenziali.Quanto all'esito finale della competizione, un sondaggio pubblicato ieri dalla "Washington Post" e dall'emittente "Abc News" rivela un vantaggio di dieci punti dello sfidante Biden su Trump. Secondo la rilevazione, l'ex vice presidente Joe Biden, raccoglie il 53 per cento dei consensi, mentre Trump è fermo al 43 per cento. Il dato si riferisce a tutti gli elettori registrati a livello nazionale. Due mesi fa, il vantaggio di Biden era di appena due punti, con il 49 per cento di consensi tra gli elettori, rispetto al 47 per cento del presidente. Prendendo in considerazione tutti gli americani adulti, e non solo gli elettori registrati, il vantaggio di Biden sale a 13 punti percentuali, con il 53 per cento dei consensi, rispetto al 40 per cento di Trump. (Nys)