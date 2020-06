Centrodestra: manifestazione in via del Corso, cori contro Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la manifestazione del centrodestra a Roma, dove centinaia di manifestanti stanno scortando il lungo tricolore per via del Corso intonando l’inno di Mameli e lanciando cori contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invitato, non troppo garbatamente e a colpi di ‘Vaffa..’, a dimettersi. Impossibile in questo contesto mantenere le distanze di sicurezza con l folla che ormai si è radunata nei pressi di via dei Pontefici in attesa degli interventi dei leader politici, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. (Rin)