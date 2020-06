Libia: l'Algeria continuerà la sua mediazione sulla crisi libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum, ha ribadito la prosecuzione della mediazione del suo paese per rilanciare un percorso di soluzione politica in Libia nonostante la pericolosa situazione sul campo, esprimendo interesse per le varie iniziative libiche volte ad attivare il dialogo tra le parti in conflitto. "L'Algeria continua i suoi sforzi per ridurre la tensione e convincere le varie parti interessate dell'importanza di continuare il percorso di una soluzione politica pacifica", ha detto Boukadoum durante una seduta della commissione per gli affari Esteri del parlamento algerino, sulla visione del suo paese per risolvere il conflitto in Libia. Il ministro algerino ha indicato che il suo paese continua i suoi contatti e gli sforzi "volte al miglioramento della situazione sanitaria internazionale al fine di incoraggiare i libici a tornare al tavolo dei negoziati". Riferendosi all'iniziativa del presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, Boukadoum ha affermato che l'Algeria guarda con interesse alle varie iniziative libiche volte ad attivare la pista politica. (Ala)