Roma: controlli carabinieri su territorio, due arresti e una denuncia per spaccio

- Una persone denunciata e due arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli effettuati la scorsa sera, dai carabinieri del Comando provinciale di Roma. In via Monte Sabina all’altezza dell’uscita del Grande raccondo anulare, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro, hanno notato una monovolume cambiare repentinamente direzione ed hanno deciso di fermarla per un controllo. L’uomo alla guida, un romano di 65 anni, è stato trovato in possesso di grammi 100 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire la somma in contante di circa 17.000 euro, sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio. Un senza fissa dimora di 36 anni del Perù, è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Centro, all’interno dei giardini Einaudi di piazza dei Cinquecento, con 3 dosi di hashish e 280 euro in contanti. Per lui è scatta la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poco più tardi, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno arrestato un cameriere romano di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto, in piazzale Adenauer Konrad. Fermato per un controllo, i carabinieri lo hanno sottoposto ad una perquisizione, che ha portato al rinvenimento di denaro contante e una dose di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare un barattolo contenente altri 37,5 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento delle singole dosi. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida. (Rer)