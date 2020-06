2 giugno: Casellati, necessaria collaborazione tra le forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Pandemia, come nelle guerre, tutti devono essere uniti sotto la stessa bandiera per la difesa della propria vita personale e dell'economia: io penso che tra le forze politiche in campo ci debba essere una grande collaborazione. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una intervista concessa a Rai Parlamento. "Sono molto addolorata per le vittime del coronavirus, morti rimasti senza neanche il conforto e l'ultimo saluto dei loro familiari, una morte priva dei tratti di umana pietà. Per il rispetto di tanta sofferenza dobbiamo mettercela tutta, ciascuno per la sua parte, per far ripartire, dal punto di vista economico e sociale il nostro Paese", ha affermato la presidente del Senato. "Da donna - ha aggiunto - voglio sottolineare che le donne hanno avuto il peso maggiore della pandemia, hanno visto raddoppiato il loro lavoro dovendosi dividere tra professione, casa, figli e anziani. E allora dobbiamo guardare a loro, che sono state le protagoniste di una 'nuova Resistenza': hanno coraggio, creatività, forza. Sapranno essere il motore della rinascita economica". (Rin)