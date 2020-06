Germania: Telefonica Deutschland, 5G in collaborazione con la svedese Ericsson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Telefonica Deutschland costruirà la parte più importante della sua rete 5G in Germania utilizzando i mezzi forniti dalla svedese Ericsson. Lo ha annunciato la stessa società tedesca, evidenziando che la scelta del fornitore svedese assicurerà la sicurezza dei servizi di prossima generazione. "Come operatore di rete che serve la maggior parte dei clienti per la telefonia mobile in Germania abbiamo una responsabilità sociale speciale di fornire reti sicure", ha dichiarato l'amministratore delegato di Telefonica Deutschland, Markus Haas. (Geb)