2 giugno: Casellati, ripresa passa dalla riapertura in sicurezza di tutte le attività

- In un paese stremato dalla pandemia, la ripresa passa dalla riapertura in sicurezza di tutte le attività mettendo soldi nelle tasche degli italiani. Gli italiani non vogliono misure assistenziali a pioggia che danno l'illusione di un benessere che non c'è. Vogliono lavorare con regole chiare e precise e dare concretezza e sviluppo per la ripresa". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una intervista rilasciata a Rai Parlamento assieme al presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione di uno speciale Rai sul 2 giugno e che andrà in onda oggi pomeriggio. "Questo è un 2 giugno davvero particolare. Con il presidente Fico, oggi assieme rappresentiamo la voglia di tenere unita l'Italia che ha rischiato di essere frammentata e divisa per le conseguenze del virus. La nostra Costituzione oggi più che mai rappresenta la strada maestra da seguire, perché la nostra Repubblica è fondata sul lavoro", ha aggiunto Casellati.(Rin)