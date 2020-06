Regno Unito-Francia: colloquio tra ministri Esteri Raab e Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo francese Jean Yves Le Drian. Secondo quanto comunicato tramite Twitter dallo stesso Raab, il colloquio è stato incentrato sulla cooperazione bilaterale tra Londra e Parigi oltre che su questioni cruciali per la politica estera: Hong Kong, Iran, e processo di pace in Medio Oriente. "Abbiamo anche discusso della lotta internazionale contro il Covid-19, in vista del summit globale per il vaccino il 4 giugno", ha aggiunto Raab. (Rel)