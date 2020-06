2 giugno: Di Maio, il tricolore ha unito il paese, no a odio e paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tricolore ha unito il paese: ora è compito della politica evitare che la sofferenza e la morte seminata dalla pandemia si trasformino in odio e paura. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook, in occasione della festa della Repubblica. Secondo Di Maio, si tratta di "un rischio che non possiamo permetterci. Quindi è necessario - ha detto - che tutte le forze politiche dimostrino senso di appartenenza a quel tricolore. Facciamolo con coraggio e responsabilità. Quel senso di responsabilità auspicato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fondamentale per la ripresa. Mai come oggi serve compattezza, bisogna deporre le armi della propaganda politica e usare quelle del buonsenso. Perché la gente ha bisogno di certezze, di prospettive, di sapere che da domani potrà tornare a una vita reale", ha affermato. "Lavoriamo intensamente per far ripartire il Paese e per restituire un sorriso ai cittadini. E cosa molto importante: restiamo uniti", ha concluso Di Maio. (Res)