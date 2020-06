Fase 2: Coldiretti, via libera Austria a 3,4 milioni di turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possono tornare in Italia i 3,4 milioni di cittadini austriaci in viaggio durante l’estate in Italia ma il via libera è importante anche per il transito dei tedeschi che con quasi 7 milioni di viaggiatori nel trimestre estivo rappresentano la comunità di turisti stranieri più numerosa nel Belpaese. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia sul terzo trimestre in riferimento alla prospettiva di una apertura dell’Austria dei confini con l’Italia a partire dal 15 giugno "qualora l'andamento epidemiologico lo consentirà" Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una rassicurazione importante per l’Italia che si auspica possa essere estesa ai cittadini di tutti i Paesi che intendono trascorrere le vacanze nella Penisola. La spesa dei turisti stranieri durante l'estate in Italia è stata - conclude la Coldiretti - pari a 16,7 miliardi di euro nel 2019. (Rin)