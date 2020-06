Fase 2: l'app Immuni è operativa, scaricabile su tutti gli smartphone dal primo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha annunciato nella serata di ieri che "l'app Immuni è diventata operativa e si può scaricare attraverso il sito ufficiale. Su Twitter il ministro ha aggiunto: "Io ce l'ho già e invito tutti voi ad installarla per avere, tutti assieme, un'arma in più contro il coronavirus. E' importante per proteggerci e per proteggere gli altri".Il viceministro all'Interno Vito Crimi ha aggiunto che "con il via libera del Garante della privacy arriva Immuni, l'applicazione di tracciamento frutto dell'importante lavoro della ministra per l'innovazione Paola Pisano". Il capo politico M5s ha commentato su Twitter: "Ben vengano le nuove tecnologie che diventano strumento al servizio dei cittadini e della salute pubblica".Nel pomeriggio di ieri il presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha fatto sapere di aver dato "la disponibilità della Regione alla sperimentazione di Immuni, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che deve ispirare i rapporti tra i vari livelli dello Stato, tanto più in una situazione di emergenza"."Come concordato con i ministri Speranza, Pisano e Boccia abbiamo atteso il rilascio del parere ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare fino in fondo i diritti dei cittadini. Nel frattempo gli uffici competenti per la Prevenzione sanitaria e i Sistemi informatici hanno messo a punto l'interfacciamento delle relative piattaforme. Mi auguro che la sperimentazione vada a buon fine e che questo strumento possa dimostrarsi efficace, anche se è forte il timore che il ritardo con cui si sta partendo e le tante incertezze sul suo funzionamento possano ostacolarne l'avvio e pregiudicarne l’efficacia. L’Abruzzo - ha concluso Marsilio - non si tira indietro e anzi si dimostra una volta di più in prima fila nella lotta al coronavirus". L'app è scaricabile da qui ". (Rin)