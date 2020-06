Ue: Commissione, rafforzare RescEu per creare riserve di attrezzature strategiche per crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la proposta della Commissione l'Ue creerà una riserva, a livello di Unione europea, di capacità di risposta alle crisi, che comprenda le attrezzature mediche, gli aerei per l'evacuazione medica, gli ospedali sul campo, gli aerei da combattimento e gli elicotteri, che possano essere mobilitate rapidamente per l'uso in tutti gli Stati membri. Inoltre, l'Ue, per la prima volta, sarà in grado di acquistare direttamente attrezzature, garantendo una rete di sicurezza di mezzi di risposta alle emergenze in grado di sostenere gli Stati membri in situazioni di crisi schiacciante. Infine, l'Unione finanzierà integralmente lo sviluppo e i costi operativi delle capacità di RescEu.La Commissione europea, inoltre, ha proposto di stanziare, nel prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Ue (2021-2027), 14,8 miliardi di euro in totale per rispondere meglio alle crescenti esigenze in tutto il mondo. (Beb)