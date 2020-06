Ue: Commissione, rafforzare RescEu per creare riserve di attrezzature strategiche per crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi di rafforzare RescEu, che è parte del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, con 2 miliardi di euro nel periodo 2021-2027 così da creare delle riserve di attrezzature strategiche per affrontare emergenze sanitarie, focolai di incendi boschivi, incidenti con prodotti chimici, biologici, radiologici o nucleari o altre emergenze importanti. Lo ha reso noto l'esecutivo europeo che ha spiegato che il budget totale per il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea supererà i 3,1 miliardi di euro. "Quando il coronavirus ha colpito l'Europa, mancavano molti tipi di apparecchiature mediche in tutti gli Stati membri. Eppure l'Ue non aveva il potere o i mezzi per offrire attrezzature; potevamo solo incoraggiare la cooperazione", ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "I cittadini si aspettano che l'Ue agisca durante una crisi. Dobbiamo tutti essere meglio preparati e imparare le lezioni. RescEu sarà fortemente rafforzato per non lasciare indietro nessun paese dell'Ue durante una crisi", ha aggiunto. (segue) (Beb)