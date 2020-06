2 giugno: ambasciatore d'Italia in Cina, unità e democrazia per alimentare fiducia in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ideali di "democrazia" e "unità nazionale" - fondativi della Repubblica italiana - sono principi fondamentali "sui quali possiamo e dobbiamo far leva per alimentare la nostra fiducia nel futuro". Lo ha scritto l'Ambasciatore d'Italia in Cina, Luca ferrari, in un messaggio diffuso in occasione del 74esimo anniversario della nascita della Repubblica. "Il mio pensiero va innanzitutto alle vittime dell’epidemia da Coronavirus, ai tanti che hanno avuto lutti in famiglia e a tutti coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche e lavorative", scrive l'Ambasciatore. "È per rispetto di tutti questi nostri concittadini che quest’anno ricorderemo l’anniversario della nascita della Repubblica con la dovuta sobrietà. La pandemia da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese, oltre ad avere causato a tanti di noi la perdita dei propri cari, ci ha purtroppo posti di fronte alla necessità di adottare per un certo tempo misure di distanziamento sociale. È stata pertanto presa la decisione di non celebrare con eventi pubblici la Festa Nazionale in Italia o all’estero. Non per questo, tuttavia, dobbiamo ritenerci meno vicini. Le Istituzioni italiane sono state e rimarranno sempre al vostro fianco", aggiunge l'ambasciatore parlando della "terza fase" dell'emergenza come "simbolo di una Italia che si rialza, che riavvia quel percorso nazionale con rinnovato slancio". (segue) (Res)