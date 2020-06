2 giugno: ambasciatore d'Italia in Cina, unità e democrazia per alimentare fiducia in futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrari ricorda inoltre che quest’anno ricorre anche il 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, "traguardo storico segnato dall’eccellente stato delle relazioni bilaterali italo – cinesi". Nella fase "evidentemente difficile" in corso, "mentre il mondo è alla ricerca di un vaccino", l'Ambasciatore ha sottolineato che nel "corso di questa lunga emergenza sanitaria tutta la rete diplomatico–consolare nella Repubblica popolare cinese è rimasta al suo posto. Non abbiamo mai, nemmeno nella fase più acuta dell’emergenza, abbandonato le nostre postazioni. Abbiamo cercato di assicurare agli italiani in Cina la più efficace e tempestiva assistenza. Ci siamo adoperati per organizzare dei voli di rientro per i connazionali bloccati nell’Hubei e per aiutare tutti coloro i quali hanno trovato difficoltà nella loro vita quotidiana in Cina". Ferrari ha quindi riassunto gli sforzi "incessanti" compiuti "per spedire in Italia ingenti quantitativi di dispositivi di protezione individuali". "Abbiamo supervisionato l’acquisto di più di un miliardo di dispositivi di protezione individuali, migliaia di ventilatori e tantissimi altri macchinari che, in raccordo con la Protezione Civile e le Regioni, sono stati inviati nel nostro Paese nell’arco di questi ultimi due mesi. Abbiamo istituito quattro distinti ponti aerei tra Roma e Milano con Pechino, Shenzhen, Shanghai e Nanchino e abbiamo nel complesso coordinato una azione senza precedenti che ha comportato l’allestimento di più di cento voli cargo dedicati", si legge ancora. "Siamo tutti consapevoli della sfida fuori dal comune che il nostro Paese si attende, ma sono convinto che la comunità italiana in Cina riuscirà con la generosità e lo spirito di iniziativa che la contraddistinguono a contribuire in maniera fondamentale alla ripresa della madrepatria", conclude Ferrari. (Res)