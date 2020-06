Repubblica Ceca: coronavirus, nuovi allentamenti alle restrizioni dall'8 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi allentamenti alle restrizioni contro il coronavirus entreranno in vigore in Repubblica Ceca dall'8 giugno. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il limite delle persone che possono partecipare a grandi eventi passa a 500 e il governo ha deciso di rimuovere i requisiti di distanziamento sociale per aumentare anche il numero di persone ammesse in teatri, cinema, sale concerti. Aumenta anche il numero di visitatori ammessi a zoo, giardini botanici e arboreti, che viene portato da 150 a 250. L'esecutivo ha in programma di abolire del tutto queste ultime restrizioni dal 15 giugno. (Vap)