2 giugno: Tofalo (M5s), uniti per Italia più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi festeggiamo il 74esimo anniversario della nascita della nostra Repubblica. Una data importante che racchiude, nella sua celebrazione, tutti i valori in cui credere e verso i quali ispirarci. Valori intramontabili, sempre vivi, che ci guidano anche nei momenti più bui di questa grave emergenza sanitaria. In essi si rispecchiano le donne e gli uomini delle nostre Forze armate che ogni giorno dimostrano di essere pronti a difenderli con grande impegno e professionalità: lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Il 2 giugno rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro. Quest'anno, in modo particolare, assume un significato ancora più importante e profondo. È l'occasione per rimarcare l'unità di intenti di tutti gli italiani coraggiosi e responsabili, senza polemiche e frivole strumentalizzazioni. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita, ha combattuto e sta combattendo in prima linea contro questo nemico invisibile. Lo dobbiamo all'Italia che deve ripartire velocemente e per farlo deve essere unita più che mai! Il 1946 segnò un nuovo inizio per il nostro Paese, oggi nelle parole del Presidente Mattarella troviamo la forza per difendere l'assetto repubblicano e guardare al futuro con fiducia e speranza. Orgogliosi di essere italiani", aggiunge. (Rin)