Libia: Unsmil accoglie decisione parti in conflitto a riprendere i colloqui

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con favore l'accettazione delle parti libiche in conflitto di tornare ai colloqui del Comitato militare, noto come "5 + 5", basato sul progetto di accordo che la Missione aveva presentato alle due parti durante i colloqui del comitato militare a febbraio. In una dichiarazione sul suo sito ufficiale, la missione ha dichiarato che il nuovo ciclo di colloqui avverrà tramite videoconferenza, esprimendo la speranza che la serietà e la responsabilità prevarranno durante i suoi lavori. La missione ha inoltre chiarito che il ritorno delle parti al dialogo è una risposta al desiderio e alle chiamate della stragrande maggioranza dei libici desiderosi di tornare a una vita sicura e dignitosa il più rapidamente possibile. La missione ha aggiunto che sperava che la risposta delle due parti sarebbe stata accompagnata dall'interruzione delle ostilità al fine di raggiungere una soluzione che ripristinasse lo Stato, le sue istituzioni, la stabilità e il benessere che meritano. La missione ha sottolineato la necessità che le parti autorizzino pienamente i loro rappresentanti a trattare durante i negoziati per consentire loro di completare l'accordo di cessate il fuoco, che è stato realizzato in gran parte nei due precedenti round. Nello stesso contesto, la missione ha invitato gli Stati che sostengono le parti in conflitto a rispettare quanto concordato nelle conclusioni della Conferenza di Berlino, nelle varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare nella risoluzione 2510 (2020), circa l'embargo sulle armi e la sospensione permanente di tutte le forme di supporto militare.(Res)