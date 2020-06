2 giugno: Coldiretti, gita fuori porta per 1 italiano su 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un italiano su tre (35 per cento) ha scelto di fare una gita fuori porta in giornata, anche con il classico picnic, nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o anche nei parchi delle città. E’ quanto emerge da una indagine sul sito www.coldiretti.it sul modo più popolare per vivere la storica ricorrenza della Festa della Repubblica. Anche per l’attesa del via libera allo sconfinamento tra regioni del 3 giugno solo una piccola minoranza del 2 per cento degli italiani – sottolinea la Coldiretti - ha colto l’occasione per fare una breve vacanza dormendo fuori, mentre la grande maggioranza è rimasta a casa. Nella scelta delle mete gli italiani – continua la Coldiretti – si sono divisi tra quanti hanno preferito la spiaggia dove affrontare in molti casi la prima prova costume della stagione con la riapertura di quasi tutti gli stabilimenti balneari e quelli che hanno optato invece il relax nel verde, ma non mancano quanti hanno approfittato della giornata per visitare borghi o centri minori situati nelle prossimità. Una boccata di ossigeno per molte strutture agrituristiche dove tuttavia – sottolinea la Coldiretti - si registra un calo delle presenze dell’80 per cento per il 2 giugno che è il primo ponte di primavera dopo che il lockdown da coronavirus ha fatto saltare i tradizionali appuntamenti del lunedì di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, sulla base delle prenotazioni indicate da Terranostra. (segue) (Com)