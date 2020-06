Francia: al via da oggi la fase due, riaprono bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia entra oggi nella seconda fase dell'uscita dalla quarantena con la riapertura di bar, ristoranti e caffè. Tutti i dipartimenti francesi sono passati in "zona verde", colore che indica la scarsa circolazione del coronavirus, ad eccezione di quelli dell'ile-de-France, della Guyana e di Mayotte, passati da rosso ad arancione. Bar, ristoranti e caffè tornano ad aprire, ma nelle zone arancioni potranno accogliere clienti solamente nei tavolini all'esterno. Nella capitale Parigi il comune ha annunciato che i locali potranno estendere gratuitamente gli spazi sul suolo pubblico. Tale possibilità potrebbe determinare la chiusura al traffico di alcune strade. I commercianti possono infatti presentare una richiesta al comune per ottenere la chiusura della strada in cui lavorano.(Frp)