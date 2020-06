Italia-Usa: Pompeo, la nostra alleanza è più importante che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si è congratulato con l'Italia, per conto degli Stati Uniti e del popolo statunitense, in occasione del 74mo anniversario della fondazione della Repubblica. "Oltre 20 milioni di americani, me incluso, possono rintracciare le loro radici in Italia, e gli italo-americani hanno dato contributi importanti ad ogni aspetto della vita americana", ha affermato Pompeo ricordando "l'ospitalità italiana" durante il recente viaggio nel nostro paese nell'ottobre 2019, in particolare nella località dei suoi antenati a Pacentro. "Come stretti alleati ed amici, il rapporto tra Stati Uniti ed Italia è ad ampio spettro, con una cooperazione che va dal commercio e la difesa agli scambi culturali e dell'istruzione. Gli Usa apprezzano profondamente la leadership attiva dell'Italia nel rafforzamento della sicurezza regionale e globale", ha dichiarato Pompeo. (segue) (Com)