Italia-Usa: Pompeo, la nostra alleanza è più importante che mai (2)

- Secondo il segretario di Stato Usa, in questa fase di comune lotta alla pandemia del Covid-19, "la nostra alleanza è più importante che mai". Pompeo ha ricordato poi il pacchetto di aiuti annunciato dal presidente Donald Trump per l'Italia nella lotta al Covid-19: "Elogio il popolo italiano per la loro resilienza durante questo periodo difficile". "Usciremo da questa crisi più forti insieme, uniti nel nostro impegno verso i valori comuni della democrazia, rispetto della dignità umana, e della libertà individuale", ha aggiunto Pompeo auspicando molti anni di amicizia e cooperazione tra Washington e Roma. (Com)