2 giugno: Guerini, sia momento di rinnovata coesione e fiducia nel futuro

- E' nostro dovere rinnovare oggi i valori che spinsero l’Italia verso la sceltarepubblicana e i principi di democrazia, libertà, solidarietà sociale cui è rimasta fedele. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo messaggio in occasione del 74mo anniversario della fondazione della Repubblica. "Memoria del passato, per attingere allo straordinario valore degli italiani di ieri, e speranzaper il futuro, sulla base dell'esempio che in questi mesi tutti gli italiani hanno dato nella lotta alla pandemia, per il bene dei nostri figli e di tutti quelli che verranno", ha osservato Guerini parlando di "una responsabilità fortemente condivisa dalle istituzioni, chiamate oggi più che mai a farsi carico di tracciare il percorso della ripartenza e della rinascita, muovendo dall’esigenza primaria di garantire dignità e futuro agli italiani, così provati da questa emergenza sanitaria". Come evidenziato dal ministro, "in questo sforzo collettivo le donne e gli uomini della Difesa, da sempre presidio di sicurezza e legalità al servizio degli italiani e fedeli alla Repubblica, stanno dando una prova straordinaria di professionalità, spirito di sacrificio e umanità". (segue) (Res)