2 giugno: Fico, valori repubblicani ci impongono di non lasciare mai nessuno indietro

- La Festa della Repubblica ci ricorda il nostro essere comunità, il patrimonio di valori che ci tengono uniti, le radici sulle quali sono piantate le nostre Istituzioni. Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 74mo anniversario della Festa Nazionale della Repubblica. "Il 2 giugno del 1946 gli italiani, ancora circondati dalle rovine della guerra, furono capaci di guardare avanti e costruire un futuro migliore per sé stessi e per le generazioni a venire. Volevano che l'Italia fosse un Paese democratico, giusto e moderno. In questo giorno, denso di significati per tutti noi, riaffermiamo i principi e i valori della Costituzione repubblicana. E ribadiamo che libertà, dignità, solidarietà, eguaglianza e legalità sono conquiste non scontate, che vanno coltivate, condivise e protette quotidianamente", aggiunge Fico, che ricorda che quest'anno il nostro Paese vive un momento delicato e complesso dovendo affrontare un'emergenza sanitaria e le gravi conseguenze economiche che la pandemia da Covid-19 ha prodotto. (segue) (Com)