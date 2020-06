Coronavirus: Tajani su "il Giornale", dall'Ue un pacchetto di misure da 250 miliardi, ora l'esecutivo si sbrighi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Forza Italia, nonché ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in un suo intervento su "il Giornale" scrive che "dopo alcune incertezze ed esitazioni iniziali, l'Ue ha messo in campo una serie di misure economiche per fronteggiare le conseguenze della crisi generata dal Covid-19. A partire da oggi, infatti, sono disponibili per l'Italia i primi fondi stanziati dall'Unione europea: 15-20 miliardi di euro da Sure per la cassa integrazione; 35 miliardi dalla Banca europea per gli investimenti in prestiti alle Pmi; 36 miliardi del fondo Salva Stati (Mes) per spese in sanità, per la ristrutturazione di ospedali e reparti di terapia intensiva, per i vaccini, anche in vista di una possibile seconda ondata del Coronavirus". "Ci sono poi - continua - i 6-7 miliardi di fondi europei del bilancio 2014/2020 non spesi, disponibili senza il vincolo del cofinanziamento. L'Europa ha fatto la sua parte. Ora, è compito del governo farne richiesta e accedere a questa importante iniezione di liquidità per sostenere lavoratori, imprese, famiglie e sistema sanitario. A questo, si somma l'acquisto di titoli di Stato per 110/120 miliardi di euro da parte della Banca centrale europea nel 2020. Per capire quanto sia importante, è utile fare un paragone". (segue) (Res)