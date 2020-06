Coronavirus: Tajani su "il Giornale", dall'Ue un pacchetto di misure da 250 miliardi, ora l'esecutivo si sbrighi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di FI spiega che "l'Italia potrà beneficiare di 90 miliardi in prestiti e 80 miliardi in sovvenzioni. Il Recovery fund ha tempi di attivazione più lunghi. I fondi arriveranno a febbraio/marzo se già da oggi il governo lavorerà al Piano di ripresa nazionale, da presentare alla Commissione Ue ad ottobre insieme alla legge di stabilità. Dobbiamo usare questa cura da cavallo che ci assicura l'Ue per rimetterci in salute e farci trovare pronti per il futuro. Il governo deve agire senza esitazioni: non c'è un piano B". "Non è più tempo - aggiunge - di spesa inutile e improduttiva, come il reddito di cittadinanza, ma una vera strategia di ripresa, per rafforzare la crescita, la competitività delle Pmi, per ridurre diseguaglianze e squilibri. Servono investimenti in infrastrutture, formazione, sostenibilità ed innovazione. Sarà fondamentale fare finalmente quelle riforme (fiscale, della burocrazia, della giustizia, del mercato del lavoro, ecc.) di cui il Paese ha bisogno, anche per non essere penalizzati nell'erogazione dei fondi del Recovery fund/ Next Generation Eu". "E' una sfida enorme - conclude Tajani - in totale, il pacchetto di misure Ue vale 250-255 miliardi. Una cifra enorme, pari al 15 per cento del Pil nazionale. Per questo servono serietà, capacità di programmazione e una visione strategica". (Res)