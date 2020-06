Imprese: Profumo (Leonardo) a "la Repubblica", pronti a un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e nella sicurezza digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pericolo dei prossimi anni è il cyberterrorismo: Leonardo si candida a essere il presidio per sicurezza cibernetica e l'indipendenza digitale del Paese. Alessandro Profumo, già manager a capo di Unicredit e Mps, è stato riconfermato alla guida di Leonardo per un nuovo triennio. Con "la Repubblica" parla del ruolo che il gruppo controllato dal Tesoro potrà avere nei prossimi anni. E dei suoi progetti ancora inediti. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha proposto che iI premier Conte convochi i grandi gruppi pubblici perché abbiano un ruolo per la ripartenza dell'Italia con investimenti mirati. Leonardo si candida "per un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e nella sicurezza digitale: lo avevamo previsto già prima di Covid, a maggior ragione ora. Stiamo parlando di una grande azienda manifatturiera ad alta competenza tecnologica che fa della sostenibilità e dell'innovazione la propria ragione di esistere. Così come i temi legati alla sicurezza fanno parte delle nostre attività principali. Leonardo può essere un attore importante per affrontare il cambiamento". Nel concreto, "è fondamentale l'impegno in ricerca e sviluppo a cui dedichiamo l'11 per cento del fatturato. A febbraio, appena prima dell'emergenza, abbiamo preparato un piano al 2030 legato all'innovazione, grazie anche all'ingresso nella squadra di Roberto Cingolani, dopo aver guidato l'Istituto italiano di tecnologia. Uno dei capisaldi è il progetto Leonardo Labs: laboratori legati ai nostri centri produttivi in cui si svilupperanno nuove tecnologie al servizio delle diverse divisioni del gruppo che potranno avere ricadute anche in altri ambiti e sulle comunità locali". (segue) (Res)