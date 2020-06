Imprese: Profumo (Leonardo) a "la Repubblica", pronti a un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e nella sicurezza digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parte - continua - dalla capacità di calcolo, dall'uso dei supercomputer e dalla capacità di archiviazione per lavorare sull'intelligenza artificiale, big data, realtà aumentata, ricerca materiali e sistemi non pilotati con tutte le ricadute che potranno avere non solo nei settori che sono il core business di Leonardo, dalla Difesa, sicurezza, all' aerospazio, ma anche nel presidio e monitoraggio sanitario. Pensiamo alla medicina a distanza o alla gestione dei dati base per la medicina preventiva". Saranno laboratori aperti a contributi esterni. "In parte. A Genova, per esempio, stiamo già dialogando con due istituzioni di primo piano. E a breve partirà il bando per l'assunzione dei primi 60 giovani ricercatori. Ma abbiamo anche progetti di partnership: a Pomigliano d'Arco svilupperemo un centro per lo studio di nuovi materiali in collaborazione con una multinazionale". C'è chi sostiene che lo Stato non dovrebbe fare l'imprenditore, ma favorire la crescita di privati. Leonardo, invece, lo rivendica con orgoglio. "Rispondo con un esempio concreto. Da due anni lavoriamo sulla catena dei nostri fornitori: Leonardo lavora con 2.700 Pmi e di cui la metà copre il 95 per cento del totale delle forniture. Le abbiamo incontrate una a una, abbiamo fatto una valutazione e abbiamo identificato le aziende con cui consolidare una partnership strategica: ora loro conoscono le nostre aspettative e sanno cosa possono fare per noi. Abbiamo parlato con le banche con cui lavoriamo perché queste aziende possano avere un accesso al credito legato al nostro rating e abbiamo siglato accordi per corsi mirati di formazione professionali". (segue) (Res)