Imprese: Profumo (Leonardo) a "la Repubblica", pronti a un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e nella sicurezza digitale (3)

- "Qualcuno - aggiunge - mi ha detto: lo fate perché siete pubblico? No, perché è nostro interesse di impresa favorire la filiera dei fornitori. Poi siccome Leonardo è una azienda partecipata dallo Stato dobbiamo sentire ancora di più questa responsabilità. Pur nella gravità della situazione, penso che siamo di fronte alla possibilità di ridisegnare la politica industriale del Paese. E le grandi aziende che sono in fondo alla filiera hanno un ruolo fondamentale, altrimenti qualunque modello non sarebbe sostenibile". Leonardo si candida per essere protagoniste nella sicurezza digitale. "Leonardo ha una forte capacità sulla gestione degli attacchi cibernetici, sia nella fase di prevenzione sia nella gestione. Abbiamo un centro a Chieti dove per i nostri clienti facciano un'opera di presidio e siccome chi decide un cyberattacco non lo fa dall'oggi al domani, con i nostri strumenti riusciamo a percepire l'imminenza di un pericolo. Facciamo consulenza sia nella fase di prevenzione sia per come deve organizzarsi all'interno per reagire a un eventuale attacco. Sono attività fondamentali, soprattutto dopo Covid: pensiamo allo home working, e a quanto ha allargato la superficie potenziale di un cyber attacco". Dobbiamo considerare il cyberterrorismo come il pericolo maggiore dei prossimi anni. "Penso proprio di sì. Pensiamo a un aereo che sorvola una città e attraverso sistemi cibernetici sofisticatissimi sia in grado di lasciarla al buio. O pensiamo all'estensione delle reti di telecomunicazione con il 5G e a tutte le sue implicazioni. Leonardo è il player che vuole garantire la sicurezza cibernetica e l'indipendenza digitale del Paese". (segue) (Res)