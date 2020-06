Imprese: Profumo (Leonardo) a "la Repubblica", pronti a un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e nella sicurezza digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato ha annunciato di aver messo a disposizione il suo bonus 2019 per una iniziativa solidale e ha invitato i colleghi a dare un loro contributo. "Pensiamo che l'idea migliore sia dedicarla a percorsi formativi per persone deboli e fragili. Perché quanto accaduto aumenterà le diseguaglianze. Pensiamo ai bambini degli asili e delle elementari. Perché è lì che la pandemia ha fatto più male e molti bambini avranno problemi, purtroppo. Sulle fragilità scolastiche il ministero dell'Istruzione ha un suo programma e vorremmo partecipare alle iniziative in preparazione. La povertà educativa è un tema fondamentale: chi rimane indietro non lo recuperi più, bisogna fare di tutto per evitarlo", ha concluso Profumo. (Res)