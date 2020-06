Canada: Trudeau, contrario ad espandere il G7 alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, invitare la Russia al tavolo del G7 come vorrebbe fare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sarebbe inaccettabile. Lo riporta il sito "Politico. Due giorni fa, Trump ha proposto di espandere il gruppo aggiungendo quattro nazioni, tra cui la Russia. Gli altri sono India, Australia e Corea del Sud. Il G7 ha sospeso l'adesione della Russia nel 2014, dopo l'annessione della Crimea in Ucraina. Alla domanda sulla proposta di Trump, il primo ministro canadese ha detto ai giornalisti lunedì che la Russia non dovrebbe essere accolta con favore. Lunedì il Regno Unito ha anche affermato che avrebbe posto il veto a tale piano. In passato Trudeau ha esortato Putin a svolgere un ruolo più "positivo" nel mondo. "Il G20 è un forum in cui intratteniamo regolarmente scambi con Paesi con i quali non intratteniamo necessariamente grandi rapporti", ha spiegato Trudeau. "Ma il G7 è sempre stato un luogo di conversazioni franche tra alleati e amici che condividono molto, ed è certamente quello che spero di continuare a vedere". Le decisioni sull'adesione devono essere sostenute all'unanimità dai membri del G-7. (Nys)