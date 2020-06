2 giugno: Tajani, sagge parole Mattarella, necessario impegno di tutti per curare Paese ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani condivide le parole del presidente Mattarella. "L'Italia è un paese ferito dal punto di vista spirituale e morale per le tante morti che ci sono state. Ferito da un punto di vista economico perché, purtroppo, ci sono decine di migliaia di imprese che non stanno riaprendo e tante che rischiano di fallire. Le ferite però si devono curare e sono sagge le parole del capo dello Stato quando invita tutti quanti a impegnarci insieme come italiani", ha detto il vicepresidente di Forza Italia intervenendo a "Stasera Italia", su Rete 4. "Questo non significa - ha aggiunto Tajani - mischiare maggioranza e opposizioni ma significa dare il meglio di noi stessi per aiutare il nostro Paese". (Rin)