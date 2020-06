Coronavirus: Brasile, municipio e stato di Rio presentano piano riapertura graduale attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività che saranno di volta in volta riprese, dovranno rispettare comunque delle misure volte al contenimento della diffusione del contagio. Secondo quanto stabilito, le lezioni nelle scuole municipali dovrebbero riprendere a luglio. Il sindaco, tuttavia ha sottolineato che "ciò accadrà se non vi è alcun aumento nei casi in cui la capacità del letto della città non è in grado di assorbire. Dal giorno 2 giugno saranno autorizzate attività sportive nei centri di allenamento, attività sportive sui marciapiedi, attività acquatica individuale in mare (come nuoto o surf), celebrazioni religiose (con protocollo di disinfezione) e la riapertura di negozi di mobili e concessionari auto. Nella prima fase, le attività sulla spiaggia, come l'affitto di ombrelloni e sedie a sdraio o lezioni di sport non saranno autorizzate. Restano ancora chiuse saune, piscine e palestre (segue) (Nys)