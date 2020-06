Usa: sondaggio, Biden supera Trump di dieci punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden, il probabile candidato del Partito democratica alla Casa Bianca, ha un vantaggio di dieci punti percentuali sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A dirlo è un sondaggio realizzato tra il 25 e il 28 maggio dalla "Washington Post" e dall'emittente "Abc News", che assegnano al presidente bassi indici di gradimento. Secondo la rilevazione, l'ex vice presidente Joe Biden, raccoglie il 53 per cento dei consensi, mentre Trump è fermo al 43 per cento. Il dato si riferisce a tutti gli elettori registrati a livello nazionale. Due mesi fa, il vantaggio di Biden era di appena due punti, con il 49 per cento di consensi tra gli elettori, rispetto al 47 per cento del presidente. Prendendo in considerazione tutti gli americani adulti, e non solo gli elettori registrati, il vantaggio di Biden sale a 13 punti percentuali, con il 53 per cento dei consensi, rispetto al 40 per cento di Trump.(Nys)