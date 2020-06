© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 2 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3180m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: contesto anticiclonico sulle regioni di Nord-Ovest seppur con note instabili sui settori montuosi. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, tipicamente estiva; sui settori montuosi nuvolosità convettiva con sviluppo di locali acquazzoni o brevi temporali tra tardo pomeriggio e prime ore della sera. Temperature massime in ulteriore aumento, prossime ai 30 gradi in pianura. Venti deboli con rinforzi da SO sul Ligure mare poco mosso o mosso. (Rpi)