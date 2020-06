Yemen: al via oggi videoconferenza dei donatori promossa da Onu e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la Conferenza dei donatori per lo Yemen 2020 promossa da Nazioni Unite e Arabia Saudita e che si tiene in videoconferenza con l'obiettivo di raccogliere almeno 2,5 miliardi di fondi da stanziare per aiutare il paese, in guerra civile dal 2014 e ora colpito anche dal coronavirus. Si stima che almeno 12 milioni siano le persone bisognose di assistenza e il denaro raccolto spesso non corrisponde a quanto effettivamente stanziato. L’evento intende far luce sulla situazione umanitaria nello Yemen, oltre a individuare l’impegno finanziario da vari paesi del mondo per aiutare le Nazioni Unite ad affrontare i problemi umanitari e sanitari che lo Yemen sta vivendo, esacerbati dagli Houthi sostenuti dall'Iran, a causa delle continue violazioni dell'armistizio, delle convenzioni e delle leggi internazionali. Ieri il rappresentante permanente dell'Arabia Saudita presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Abdullah bin Yahya al Muallimi, ha confermato che l'organizzazione del regno della "Conferenza dei donatori per lo Yemen 2020", "incarna il suo ruolo umanitario a tutti i livelli". Al Muallimi ha confermato il sostegno saudita agli sforzi umanitari aggiungendo che Riad "ha sfruttato tutte le capacità necessarie per raggiungere il successo della conferenza. (Res)