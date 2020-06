Usa: Trump evoca legge del 1807 per risolvere problema ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi in una una conferenza stampa alla Casa Bianca che è disposto a intraprendere "azioni rapide" per "fermare la violenza e ripristinare la sicurezza negli Stati Uniti" appellandosi a una antica legge del 1807, e che sta mobilitando risorse federali per fermare le rivolte e i saccheggi in atto in queste ore. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump ha affermato che le sue misure saranno efficaci "immediatamente" e ha dichiarato di aver "fortemente raccomandato" a tutti i governatori di schierare la Guardia Nazionale in "numero sufficiente a dominare le strade". Trump ha affermato che sindaci e governatori devono stabilire una "schiacciante presenza delle forze dell'ordine fino a quando la violenza non sarà stata repressa". In caso contrario, Trump ha detto che avrebbe schierato l'esercito nazionale. Il presidente ha anche invocato una legge del 1807 per mobilitare i militari in tutto il paese e "risolvere rapidamente il problema". "Sto anche prendendo misure rapide e decisive per proteggere la nostra grande capitale, Washington. Ciò che è accaduto ieri sera in questa città è stata una vera disgrazia", ha aggiunto. Ha continuato: "Coloro che minacciano la vita e le proprietà innocenti saranno arrestati, detenuti e perseguiti nella misura massima consentita dalla legge". Gli organizzatori dei disordini affronteranno "gravi condanne e lunghi periodi di detenzione in galera", ha promesso Trump. (Nys)