Coronavirus: Oms, in Brasile e America latina picco della pandemia non ancora raggiunto

- Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha avvertito che non c'è ancora modo di prevedere quando l'America latina raggiungerà il picco dei contagi da coronavirus. Secondo i dati dell'Oms, infatti, dei dieci paesi con la più alta trasmissione di Covid-19 al mondo, molti si trovano nel continente americano, con il Brasile in testa, seguito da Colombia, Cile, Perù, Messico, Haiti, Argentina e Bolivia, ha affermato. Nelle ultime 24 ore, in particolare, il maggior numero di contagi è stato registrato in Brasile, Stati Uniti, Perù, Cile e Messico. "Non credo che abbiamo raggiunto l'apice di questa trasmissione e non posso dire quando succederà", ha ammesso, sottolineando che "i paesi devono lavorare sodo per comprendere la portata della trasmissione", ha affermato. (segue) (Brb)