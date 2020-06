Usa: Floyd, secondo nuova autopsia è morto per asfissia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Floyd, l'afroamericano deceduto nel corso di un arresto a Minneapolis, è morto per asfissia a causa di una compressione del collo e della schiena. A dirlo è un'autopsia indipendente condotta su richiesta della famiglia sul corpo dell’uomo nel nome del quale si stanno svolgendo violenti proteste in tutti gli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Cnn". “Le prove emerse coincidono con un’asfissia meccanica quale causa della morte”, ha dichiarato la dottoressa Allecia Wilson che ha parlato di “omicidio”. Il dottor Michael Baden ha detto a sua volta che Floyd è morto per “asfissia” a causa della compressione di collo e schiena. L’autopsia dimostra “che non ci sono problemi medici preesistenti che hanno causato o contribuito alla sua morte. Era in buone condizioni di salute”, ha concluso. (Nys)