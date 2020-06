Brasile: lettera aperta dell’ambasciatore italiano a Brasilia in occasione della festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano a Brasilia, Francesco Azzarello, ha diffuso una lettera aperta in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, offrendo in dono un e-book fotografico realizzato durante la pandemia di coronavirus. "Sono particolarmente lieto di rivolgere a tutti voi un saluto per la festa del 2 giugno, data in cui celebriamo, oggi, il settantaquattresimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Una Repubblica fondata sui valori di libertà, democrazia, pace, giustizia, uguaglianza che sono, ancora oggi, il fondamento della coesione della nostra società e i pilastri dell'azione multilaterale dell'Italia nella comunità internazionale. Valori che da sempre ispirano anche le relazioni tra Italia e Brasile, due Paesi uniti da un legame profondo, amici fraterni indissolubilmente legati da antenati comuni", si legge nella lettera inviata agli organi di stampa brasiliani. (segue) (Brp)