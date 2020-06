Brasile: lettera aperta dell’ambasciatore italiano a Brasilia in occasione della festa della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tali importanti celebrazioni cadono quest'anno in un momento particolarmente complesso per la pandemia che ci vede tutti coinvolti, e che ci impedisce di festeggiare come avremmo voluto. Questa giornata diviene quindi più che mai occasione per ricordare la speranza, la solidarietà e il dinamismo che 74 anni fa guidò gli italiani nella ricostruzione del nostro paese. Valori quanto mai attuali che, oggi come ieri, devono guidarci nel superamento di questo difficile momento. Vogliamo festeggiare virtualmente con voi offrendovi, come dono simbolico, l'ebook "Piazze (In)visibili". Il progetto coinvolge fotografi e scrittori che raccontano 20 piazze italiane, simbolo del nostro patrimonio storico e culturale e dell'identità collettiva del nostro paese, fotografate nel periodo tra la fine di marzo e l'inizio di maggio e descritte con ricordi, suggestioni e riflessioni, in questo momento storico di isolamento e sospensione". "Auguri per la Festa della Repubblica italiana!", conclude l'ambasciatore Azzarello. (Brp)