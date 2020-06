Usa: Biden incontra i membri della comunità afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, si è avventurato fuori dall’ormai celebre seminterrato in cui conduce la sua campagna elettorale da marzo per incontrare i manifestanti nelle strade di Wilmington, la città del Delaware in cui vive. Lo riporta il sito "The Hill". Uno degli appuntamenti più importanti è stato con i membri della comunità afroamericana nel Delaware, mentre nel Paese proseguono le proteste per la morte di George Floyd. In una chiesa di Wilmington, Biden ha spiegato che presto avrebbe tenuto un certo numero di discorsi nazionali sul futuro e sulla direzione del Paese. "Ho bisogno di aiuto e consulenza mentre proseguiamo su ciò che dovrei e non dovrei fare", ha detto Biden. Biden ha anche esortato gli elettori afroamericani a uscire per votare per riconquistare non solo la Casa Bianca ma il Senato, dove i repubblicani stanno lottando per mantenere la maggioranza. "Non è sufficiente per riconquistare la presidenza. Dobbiamo riconquistare il Senato", ha detto l'ex vicepresidente. (Nys)