Usa: Trump disposto a dispiegare l'esercito per l'ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raccomandato ai governatori di attivare la Guardia nazionale per controllare i disordini di queste ore, e per coloro che non lo faranno, dispiegherà l'esercito statunitense se la situazione dovesse peggiorare. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump, in una breve conferenza stampa al Rose Garden della Casa Bianca mentre a poche centinaia di metri si stavano verificando scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, ha promesso di mobilitare "tutte le risorse federali disponibili, civili e militari, per fermare la rivolta e il saccheggio, per porre fine alla distruzione e all'incendio doloso. E per proteggere i diritti degli statunitensi rispettosi della legge, compresi i diritti del secondo emendamento". Il presidente Trump ha detto ai giornalisti che la sua amministrazione è "pienamente impegnata" a fare giustizia per la morte George Floyd, ma ha spiegato che i saccheggiatori e le proteste violente stanno distraendo da quell'obiettivo. "Tutti gli americani sono stati giustamente indignati e disgustati dalla brutale morte di George Floyd", ha detto Trump. "Non sarà morto invano. Ma non possiamo permettere che le giuste grida di manifestanti pacifici vengano soffocate da una folla arrabbiata. Le più grandi vittime del le rivolte sono cittadini amanti della pace nelle nostre comunità più povere e come loro presidente, combatterò per proteggerli". Trump continuato: "Sono il vostro presidente dell'ordine pubblico, e un alleato di tutti i manifestanti pacifici. Ma in questi giorni la nostra nazione è stata assalita da anarchici professionisti, squadracce violente, incendiari, saccheggiatori, criminali, ribelli, Antifa e altri". (Nys)