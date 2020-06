Usa: Dieselgate, la Volkswagen non può sottrarsi alle cause dei governi locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte d'appello di Anchorage, negli Stati Uniti, ha stabilito che la Volkswagen non potrà sottrarsi a potenziali sanzioni finanziarie da parte di due contee della Florida e dello Utah che hanno fatto causa alla casa automobilistica per le sue emissioni di gasolio in eccesso dannose per l'ambiente. Le due contee in teoria potrebbero chiedere danni per miliardi di dollari. La Volkswagen ha risolto le cause penali e civili negli Stati Uniti provocate dallo scandalo "Dieselgate" pagando risarcimenti per oltre 20 miliardi di dollari, ma non è ancora protetta dalle cause intentate dai governi locali e statali. Lo riporta la stampa internazionale. Lo scandalo delle emissioni inquinanti è scoppiato nel 2015. Allora, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (Epa) scoprì che Volkswagen aveva falsificato i dati sulle emissioni delle autovetture dotate di motore diesel vendute negli Usa e in Europa, modificando il software della centralina installato sui veicoli. (Nys)